Gabinetes de desembargadores do TJCE funcionarão no Fórum Clóvis Beviláqua

Prédio do TJCE foi deteriorado em incêndio no último dia 6 de setembro. Serviços também serão oferecidos de forma remota

Os gabinetes de desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) irão funcionar no prédio do Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), em Fortaleza. A decisão, tomada pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, chefe do Judiciário estadual, foi anunciada nesta quinta-feira, 23, após reunião com os demais integrantes do colegiado. Apesar da nova sede, serviços de Justiça continuam sendo oferecidos de forma remota ao cidadãos.

O prédio do FCB também abrigará sala do Órgão Especial e das Sessões das Câmaras. “A Presidência já está trabalhando ativamente no Fórum Clóvis Beviláqua desde o dia 8 de setembro e, neste momento, consideramos este prédio a melhor opção para o jurisdicionado, que já encontra serviços da Justiça de 1º Grau aqui. Outra vantagem é a redução de custos, uma vez que será feita uma adaptação das salas que existem, sem a necessidade de construção momentânea de um outro espaço”, esclareceu a magistrada.

Os serviços presenciais dos desembargadores foram interrompidos em decorrência da interdição do prédio do TJCE. O local foi deteriorado após um incêndio ocorrido no último dia 6 de setembro. De acordo com o órgão, antes de escolher o FCB, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira visitou o Centro de Eventos do Ceará. Espaços do prédio foram colocados à disposição pelo Governo do Estado para abrigar setores que funcionavam no Palácio da Justiça.

A magistrada chegou a visitar, ainda, as instalações do prédio anexo ao Poder Legislativo, que foi oferecido pela Assembleia. “Agradecemos aos chefes dos demais poderes e aos representantes de todas as instituições que prontamente ofereceram apoio neste momento tão difícil, inclusive colocando à disposição suas próprias instalações”, acrescentou a chefe do Judiciário.



