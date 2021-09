29 lojas dos shoppings da Ancar fazem liquida ótica com até 70% de desconto; veja lista

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping participam do fim semana promocional desta sexta-feira, 24, até domingo, 26

O North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping, da rede Ancar Ivanhoe, organizam o Liquida Ótica, promoção anual voltada para o setor de óculos, com descontos de até 70% em óculos de grau e esportivos.

Segundo a rede administradora de centros comerciais, as principais ofertas estão no Clube Desconteria, dentro do app de smartphone de cada um dos shoppings e participam das promoções lojas selecionadas, que estão sinalizadas com os descontos.

O fim semana promocional vai desta sexta-feira, 24, até domingo, 26.

Confira a lista de lojas participantes em cada shopping

North Shopping Fortaleza

Aliança de Ouro Distribuidora Cearense de Óculos Ferrovia Oculum Óticas Boris Óticas Carol Óticas Diniz Ótica do Trabalhador Óticas Gospel Óticas Visão Óticas Visone



North Shopping Jóquei

Aliança de Ouro Chilli Beans Distribuidora Cearense de Óculos Ferrovia Ótica Boris Ótica Diniz To Be Sunglasses

North Shopping Maracanaú

Aliança de Ouro Clikks Ferrovia Óticas Boris Óticas Carol

Via Sul Shopping

Aliança de Ouro Ferrovia Óticas Boris Óticas Diniz Óticas Carol Chilli Beans



