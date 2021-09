Primeiro evento-teste no Ceará será realizado no próximo dia 17

O município de Guaramiranga recebe o primeiro evento-teste autorizado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) na próxima semana. O 22º Festival de Jazz e Blues acontece nos próximos dias 17 e 18 de setembro com 200 pessoas por dia. Para a realização desse tipo de evento, os interessados devem enviar proposta para a Sesa até dia 20 deste mês.

Em entrevista ao jornalista Jocélio Leal, da rádio O POVO CBN, a coordenadora Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde da Secretaria da Saúde do Ceará (Sevir), Dolores Fernandes, afirmou que a principal característica do evento-teste é o controle.

Segundo ela, o festival que acontece em Guaramiranga, por exemplo, apresentou uma proposta consistente. “O município, juntamente com a Polícia Militar e outras instituições fazem parte de uma ação articulada para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários”, disse.

A coordenadora ressalta ainda uma peculiaridade de Guaramiranga: “É o município do Estado que vacinou 100% da população e com certeza terá um maior rigor com a barreira sanitária, que já existe”, afirma.

LEIA MAIS | Governo do Ceará monitora primeiro evento-teste no 22º Festival Jazz & Blues, em setembro

Além disso, Dolores afirma que será exigida a comprovação de esquema vacinal completo contra a Covid-19 (duas doses ou dose única, no caso do imunizante da Janssen), além da testagem com resultado negativo em, no máximo, 48 horas antes do evento. Os participantes também serão monitorados por 14 dias, segundo ela.

De acordo com o jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, foi veiculado nas redes sociais o anúncio de um suposto evento-teste, que estava marcado para acontecer no dia 18, no município do Crato, na região do Cariri.

Segundo a coordenadora, o evento foi submetido à avaliação do comitê, mas o município e os organizadores levantaram algumas dificuldades e pediram o adiamento para 9 de outubro. “O protocolo para a realização dos eventos foi republicado no site da Sesa e ele passou por alterações. Mudamos alguns critérios para ter junto conosco os municípios. O monitoramento é de responsabilidade do município e dos organizadores”, afirma.

Sobre o assunto Ceará chega a 934.181 casos e 24.112 mortes por Covid-19

35% das UTIs adulto no Ceará estão ocupadas por pacientes com Covid-19

Acontece ainda neste mês, o evento-teste Molokabra, de esporte náutico, de acordo com a coordenadora. “É um evento de porte maior, porque as provas do esporte são realizadas em alto-mar, e vem pessoas de todos os estados do Brasil, mas a produção do evento junto com os municípios participantes estão organizando todo o processo”, disse.

Para denunciar supostos eventos-teste não autorizados pelo comitê, Dolores ressalta que a população pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento da Sevir:

Ouvidoria Sevir: 08002751520

Telefone: 3101-5288

E-mail: [email protected]

Protocolo para solicitação de evento-teste

Nessa quinta-feira, 9, a Sesa publicou um novo protocolo para a seleção de eventos-teste. Serão selecionados 10 eventos de diversas modalidades. As inscrições começam nesta sexta-feira e encerram no próximo dia 20. Todas as condições para aprovação podem ser conferidas no protocolo.

As propostas devem ser enviadas para o e-mail da Sevir e serão analisadas por comissão composta por integrantes da Sesa/Sevir, Seplag, Secretaria de Turismo, Secretaria da Cultura do Ceará e pela Secretaria da Saúde do respectivo município sede do evento.

Tags