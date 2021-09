Uece: especialização em Psicopedagogia debate dificuldades do ensino remoto

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abre inscrições para o curso de especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. As aulas abordarão as dificuldades de aprendizagem de crianças e adolescentes com o ensino híbrido. Os candidatos podem se inscrever até o dia 10 de setembro, através do site do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Uece (IEPRO).

No total, são 45 vagas voltadas para profissionais da Educação com graduação plena em Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Enfermagem, Educação Física e áreas afins. As aulas serão acontecerão de forma online, aos sábados, de 7h45min às 12h30min e de 13h30min às 17h. A instituição informou, no entanto, que as aulas podem tornar-se presenciais de acordo com as deliberações e condições sanitárias referentes à Covid-19. A previsão de início é para o dia 18 de setembro.

Formação

De acordo com a professora e coordenadora do curso, Eveline Perdigão, a formação abordará os processos de desenvolvimento e aprendizagem humana, bem como seus desafios. “Os alunos vão conhecer os problemas de aprendizagem mais comuns no âmbito da aprendizagem escolar (dislexia, desortografia, descalculia, disgrafia) e estratégias de intervenção destes problemas”. O curso oportuniza duas modalidades de estágio supervisionado: um clínico e outro institucional.

A formação possui carga horária de 570 horas/aula e inclui material didático e orientação para monografia. A seleção será feita através da análise de currículo e de carta de intenção, preenchida no ato da inscrição.

Inscrições

A inscrição tem o custo de R$ 90,00 e pode ser realizada através do site do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Uece (IEPRO). Para se inscrever, o candidato deverá anexar Diploma e Histórico de Graduação, currículo, RG/CPF/Comprovante de Residência, 1 Foto 3x4 e redigir carta de intenção. Após aprovado, o candidato deverá efetuar a matrícula, no valor de R$ 300,00. O curso custa um total de 20 parcelas de R$ 315,00.

Sobre o assunto Instituto Atlântico oferta capacitação tecnológica gratuita

Previsão de entrega de carteirinhas estudantis de 2021 solicitadas é neste mês, informa Etufor

Serviço

O quê: Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional.

Enfoque: Dificuldades de aprendizagem no ensino remoto e híbrido.

Inscrições: Até o dia 10 de setembro de 2021.

Onde: Site do IEPRO.

Para mais informações, entrar em contato com a secretaria do Centro de Educação (CED) através do telefone: (85) 3101-9866 ou do e-mail: [email protected]

Tags