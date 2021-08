Instituto Atlântico oferta capacitação tecnológica gratuita

Na madrugada dessa quinta-feira, 26, o aposentado José Miguel da Silva, 67, passou por um transplante de fígado após sofrer por cinco anos de cirrose hepática, condição em que algumas células do fígado são destruídas ou deixam de funcionar corretamente. O procedimento, realizado pela equipe multiprofissional do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh (CH-UFC), traz como marco o 2.000º transplante de fígado realizado na unidade.



Na fila de espera há quase um ano, o idoso, natural de Aracaju (SE), encontra-se em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade, onde deve passar os próximos três dias. A notícia de que o transplante seria possível foi dada por meio de uma ligação para a esposa do sergipano, Rosangela Rabelo da Silva, no mesmo dia do procedimento. Ela comemora o fim do sofrimento que a doença do marido trazia e as preocupações enfrentadas durante os últimos cinco anos.

O transplante de fígado do aposentado, assim como os outros realizados na unidade, são custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Cerca de 60% dos transplantes no HUWC são realizados em pacientes vindos de outros estados, onde as passagens, a hospedagem e todo o tratamento de saúde são pagos pelo Ministério da Saúde.

A equipe médica do HUWC comemorou na tarde de quinta-feira, 26, a realização do procedimento que trouxe como marco para a unidade a realização do transplante de fígado número 2.000. A unidade realizou o primeiro procedimento no dia 28 de outubro de 2002. Tendo um amplo programa de transplante, o Brasil já realizou, de janeiro a junho deste ano, 920 transplantes de fígado, segundo dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). O Ceará ocupa a quarta colocação em números de procedimentos realizados, contabilizando 78 no mesmo período.





Taxa de negação

Apesar dos número positivos, a taxa de negação de doação de órgãos no Estado chegou a 43% no primeiro semestre desse ano. O chefe do Serviço de Transplante Hepático do HUWC e presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Huygens Garcia, explica que o resultado se deve pelo fato de que muito familiares, em momentos de luto, se negam a doar os órgãos do parente que morreu, se fazendo tão importante que as pessoas manifestem em vida seu desejo de ser doador.

Os números também reforçam a necessidade de campanhas permanentes de sensibilização pela doação de órgãos e a intensificação em momentos como o Setembro Verde, mês alusivo à doação de órgãos.

