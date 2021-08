PRF apreende carregamento de eletrônicos e itens de luxo sem nota fiscal em Icó

Na volta do recesso os tribunais superiores se manifestaram sobre a questão dos poderes e o atual atrito que existe entre eles, em especial, no que tange à questão de auditoria nas urnas eletrônicas.

O objetivo desse artigo não é falar sobre a questão se a urna pode ser auditada ou não, é óbvio que quanto mais transparência e possibilidade de verificação no processo eleitoral, melhor. O meu objetivo é tratar sobre outro fato, uma estranha Notícia Crime

No dia 2/8/2021, o presidente do TSE e membro do STF, Luís Roberto Barroso, encaminhou uma notícia crime para o também Ministro do STF, Alexandre de Moraes, titular do Inquérito do Fim do Mundo, baseando a sua notícia crime num pronunciamento numa live do presidente Jair Bolsonaro.

Sem entrar no mérito do que foi dito pelo presidente, é essencial esclarecer uma das maiores conquistas da humanidade, o Devido Processo Legal, que estabelece que ninguém poderá ser julgado pelo arbítrio de uma pessoa, não podendo existir o Império dos Homens e devendo existir o Império da Lei, ou seja, um conjunto de regras pré-determinadas que garantam que alguém só vai perder o seu patrimônio ou a sua liberdade mediante um procedimento em que o acusador, o juiz e o defensor sejam partes diferentes e que o juiz não possa dar início a um processo, o que é chamado de princípio da inércia.

É triste como num texto tão pequeno existam tantos erros. O ministro Barroso oferta uma notícia crime, em si isso não é errado, porém não é o comum, nem normalmente ocorre isso. Você lembra de alguma situação como essa?

Além disso, a notícia crime é direcionada a outro ministro do STF, o que é inconstitucional. O titular da Ação Penal é o Ministério Público e é para essa instituição ou, no limite, para Polícia Federal, que poderia ser direcionada qualquer notícia crime e nunca para outro membro do STF.

Por fim, nunca poderia ser direcionada para um inquérito que já existe e que trata de fatos anteriores, isso é Império dos Homens. Muitos morreram para evitar que o mundo vivesse esse indevido processo legal, isso precisar acabar. n





Tags