Homem que matou pessoa em situação de rua com golpes de picareta em Juazeiro é condenado a 22 anos de prisão

Homem que matou pessoa em situação de rua com golpes de picareta em Juazeiro é condenado a 22 anos de prisãoO crime foi registrado em 2016 no bairro Campo Alegre
O Tribunal do Júri de Juazeiro do Norte condenou, José Nilson Soares da Silva, de 45 anos, conhecido como “Cachorro Doido”, a 22 anos de prisão por homicídio qualificado. O réu, que vivia em situação de rua, foi considerado culpado pela morte de Francisco de Paulo Umbelino da Silva, de 54 anos, também em situação de rua.
A sessão ordinária foi presidida pela juíza Carliete Roque Gonçalves Palácio. O crime ocorreu na madrugada do dia 11 de abril de 2016, na Rua José Amorim dos Santos, nas proximidades das obras da Capela de São João, no bairro Campo Alegre.
De acordo com as investigações, a vítima e o acusado eram amigos e haviam ingerido bebida alcoólica antes de se desentenderem, situação que era recorrente entre os dois. Após a discussão, Francisco de Paulo deitou-se para dormir em um terreno ao lado da via. Em seguida, José Nilson se armou com uma picareta e desferiu golpes fatais, atingindo o rosto da vítima.
Após o crime, “Cachorro Doido” foi detido por populares e entregue à polícia, sendo preso em flagrante. Ele permaneceu custodiado desde então.