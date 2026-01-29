Homem que matou pessoa em situação de rua com golpes de picareta em Juazeiro é condenado a 22 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Juazeiro do Norte condenou, José Nilson Soares da Silva, de 45 anos, conhecido como “Cachorro Doido”, a 22 anos de prisão por homicídio qualificado. O réu, que vivia em situação de rua, foi considerado culpado pela morte de Francisco de Paulo Umbelino da Silva, de 54 anos, também em situação de rua.

A sessão ordinária foi presidida pela juíza Carliete Roque Gonçalves Palácio. O crime ocorreu na madrugada do dia 11 de abril de 2016, na Rua José Amorim dos Santos, nas proximidades das obras da Capela de São João, no bairro Campo Alegre.