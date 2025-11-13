Homem morre vítima de infarto após se assustar com explosão em Juazeiro do Norte

Homem morre vítima de infarto após se assustar com explosão em Juazeiro do NorteAo todo, quatro pessoas ficaram feridas na explosão de duas fábricas clandestinas de fogos de artifício em Juazeiro do Norte
Um homem identificado como Francisco José da Silva, de 73 anos, morreu vítima de infarto após uma explosão registrada em uma fábrica clandestina de fogos de artifício em Juazeiro do Norte, na madrugada desta quinta-feira, 13.
Francisco se assustou com o barulho da explosão e acabou passando mal no local. Ele morava numa das casas vizinhas ao local da explosão e, quando os bombeiros começaram a atuar, ele passou mal ainda na rua. Os bombeiros tentaram reanimá-lo até a chegada do Samu, mas o homem não resistiu. A informação foi confirmada pelo Major Arthur Graça, do Corpo de Bombeiros, à rádio O POVO CBN Cariri.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local.
As explosões ocorreram no bairro Frei Damião entre a noite de quarta-feira, 12, e a madrugada desta quinta-feira, 13. A primeira aconteceu na Rua Santa Maria Margarida Alacoque, onde funcionava uma fábrica clandestina de artefatos explosivos.
Já a segunda foi registrada na Rua Construtor Raimundo José Diniz durante a madrugada, apenas dois quilômetros de distância da primeira, o local funcionava como ponto de fabricação e armazenamento de fogos de artifício.
As causas das explosões estão sendo investigadas.