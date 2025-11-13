Homem morre vítima de infarto após se assustar com explosão em Juazeiro do Norte

Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas na explosão de duas fábricas clandestinas de fogos de artifício em Juazeiro do Norte

Um homem identificado como Francisco José da Silva, de 73 anos, morreu vítima de infarto após uma explosão registrada em uma fábrica clandestina de fogos de artifício em Juazeiro do Norte, na madrugada desta quinta-feira, 13.

Francisco se assustou com o barulho da explosão e acabou passando mal no local. Ele morava numa das casas vizinhas ao local da explosão e, quando os bombeiros começaram a atuar, ele passou mal ainda na rua. Os bombeiros tentaram reanimá-lo até a chegada do Samu, mas o homem não resistiu. A informação foi confirmada pelo Major Arthur Graça, do Corpo de Bombeiros, à rádio O POVO CBN Cariri.