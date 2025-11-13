Cariri: fábricas de fogos que explodiram eram ilegais

Um dos imóveis ficou completamente destruído com a explosão / Crédito: Reprodução: Whatsapp/ O POVO CBN Cariri

Fábricas de fogos de artifício que explodiram no Cariri não tinham permissão para funcionar As duas fábricas de fogos de artifício que explodiram no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, no Cariri, entre a tarde de quarta-feira, 12, e a madrugada desta quinta-feira, 13, não tinham permissão para funcionar.

De acordo com o major Arthur Graça, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as residências não tinham autorização para fabricar ou comercializar fogos de artifício. Os locais armazenavam pólvora de forma inadequada, confirmou. A explosão deixou três pessoas feridas: uma criança, uma mulher e um homem tiveram queimaduras. A mulher ainda teve lesões graves nas mãos e o homem ficou com o rosto gravemente machucado. Os três, que eram residentes da casa onde funcionava uma das fábricas, foram internados em um hospital da região. O impacto da explosão comprometeu toda a estrutura da casa, restando apenas o telhado do primeiro cômodo, conforme os Bombeiros.