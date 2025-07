Juazeiro do Norte zera casos de chikungunya no primeiro semestre de 2025

Pela primeira vez em anos, Juazeiro do Norte não registrou nenhum caso de chikungunya nos seis primeiros meses de 2025. O dado foi divulgado pelo Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e representa um avanço importante no combate às arboviroses na cidade.

Juazeiro do Norte zerou os casos de chikungunya no primeiro semestre de 2025. A informação foi divulgada pelo Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Em 2024, foram sete casos de chikungunya registrados de janeiro a junho. Neste ano, no mesmo período, nenhum foi notificado.

Os casos de dengue também apresentaram queda, com 16 ocorrências no primeiro semestre de 2025 ante 30 casos durante o ano de 2024. Juazeiro não registrou ocorrência de zika no período. O agente de endemias e supervisor de arboviroses do município, Naldo Galdino, explicou que os trabalhos preventivos para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti são essenciais para a redução de casos.