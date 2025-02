Vereador de Várzea Alegre é denunciado pelo Ministério Público por torturar ex-companheira

Vereador Maiko do Chapéu (MDB) foi denunciado pelo MPCE por tortura e agressão no contexto da violência doméstica / Crédito: Divulgação / Redes sociais

Maiko de Morais Costa, vereador de Várzea Alegre, no Cariri, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por ameaças e tortura contra sua ex-companheira, registradas em dezembro de 2024. A denúncia foi realizada no dia 4 de fevereiro. O vereador teve um relacionamento com a vítima por dez meses. As agressões teriam acontecido quando o casal estava separado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo as investigações do MP, eles se encontraram no dia 18 de dezembro para comemorar a diplomação do vereador. Maiko iniciou as agressões após olhar mensagens no celular da vítima sem permissão.