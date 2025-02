Motorista de aplicativo é morta a tiros após reagir a assalto em Juazeiro do Norte

A vítima morreu no local e os criminosos fugiram com alguns pertences da vítima. Até o momento, ninguém foi preso

Uma motorista de aplicativo de 35 anos foi assassinada a tiros após reagir a um assalto em Juazeiro Norte. O crime ocorreu na noite do último sábado, 1º, nas proximidades do Parque de Vaquejada, no bairro Tiradentes, enquanto a vítima trabalhava. Mauricélia Correia Oliveira foi atingida na cabeça e teve os pertences roubados. O caso é investigado como possível latrocínio, quando há roubo seguido de morte.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que a mulher foi abordada por dois homens em uma motocicleta. A dupla tentou levar o celular dela, que resistiu ao assalto e terminou baleada. A vítima morreu no local e os criminosos fugiram com alguns pertences da vítima. Até o momento, ninguém foi preso.