Falso médico se passa por funcionário do Hospital Regional do Cariri e aplica golpes de até R$ 16 mil

A Polícia Civil do Ceará investiga o caso de um falso médico suspeito de aplicar golpes em familiares de pacientes do Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. De acordo com as vítimas, o criminoso telefonava para os parentes dos doentes e solicitava dinheiro para pagar supostos exames de urgência, com a promessa de que o valor seria reembolsado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Nas ligações, o golpista dizia aos familiares que caso os procedimentos não fossem realizados num curto prazo os pacientes poderiam ter um agravamento no quadro de saúde. As vítimas fizeram transferências via PIX com valores entre R$ 4 e R$ 16 mil. O crime está sendo investigado como estelionato. Até o momento, não se sabe como o golpista teve acesso aos dados das vítimas.