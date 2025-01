Missão Velha: jovem morre afogado em cachoeira imprópria para banho

A vítima morreu no local. Segundo os Bombeiros, o grande volume de água no trecho, ocasionado pelas chuvas na região do Cariri, colocam os banhistas em risco.

Um jovem de 25 anos morreu afogado em uma cachoeira em Missão Velha nesse domingo, 26. Yslley Pinheiro Figueiredo estava acompanhado de amigos quando foi arrastado pela correnteza e se afogou em um trecho impróprio para banho. O capitão do Corpo de Bombeiros, Eugênio Dantas, explicou que as chuvas em janeiro contribuíram para o aumento no volume de água no trecho.

“É um período que requer muito cuidado porque os espelhos d’água estão recebendo muita água, então aumenta o volume de forma considerável e o local lá é inapropriado para banho”, afirmou o capitão em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta segunda-feira, 27.