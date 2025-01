Duas mulheres ficam feridas após reboco de Santuário cair no Cariri

Duas mulheres que trabalhavam como voluntárias no Santuário São Francisco das Chagas, em Juazeiro do Norte, foram atingidas após parte do gesso da igreja cair sobre elas. As vítimas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 20.

Na unidade de saúde, as duas mulheres permaneceram em observação, seguindo o protocolo médico, e em seguida foram liberadas. “Reforçamos que durante esse período e depois, os responsáveis ​​do Santuário continuaram a oferecer a assistência necessária aos envolvidos no incidente”, esclareceu a Junta de Freguesia.