Empresa do Crato vence concessão para gestão dos resíduos sólidos de 9 cidades do Cariri

A empresa Regenera Cariri, sediada no Crato, venceu a concessão para assumir a gestão dos resíduos sólidos do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Comares). O contrato de 30 anos prevê investimentos de R$ 110 milhões e envolve os municípios de Altaneira, Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.

A concessionária ficará encarregada da gestão e tratamento dos resíduos sólidos e as prefeituras continuarão responsáveis pelo serviço de coleta. Ao longo das três décadas de concessão, a empresa deve implantar unidades de triagem, tratamento mecânico e centros de reciclagem, de acordo com as diretrizes determinadas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos e Novo Marco Legal do Saneamento.