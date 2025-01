Impasse no Crato: estádio Mirandão continua inapto para jogos do Estadual

Estádio Mirandão não está liberado para os jogos do Campeonato Cearense / Crédito: Victória Ellen/O POVO CBN Cariri

Faltando menos de um mês para o início do Campeonato Cearense Série B, o Estádio Mirandão, em Crato, ainda não recebeu a liberação necessária para sediar partidas oficiais. A estrutura do estádio apresenta problemas, como a falta de energia nas torres de iluminação e condições inadequadas nos banheiros. A situação causa preocupação para o Crato Esporte Clube, que depende do local para realizar seus jogos como mandante no campeonato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Hoje, o clube apresentará oficialmente o elenco que disputará a competição. Contudo, a indefinição sobre o estádio levanta questionamentos sobre a realização das partidas no Mirandão. Segundo o presidente do clube, Aníbal Dantas, alternativas estão sendo avaliadas, incluindo a possibilidade de realizar os jogos na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte.