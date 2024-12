Pai agride filha autista com pedaço de madeira após se irritar com barulho, no Crato

Uma criança autista de três anos foi agredida pelo próprio pai com um pedaço de madeira no Crato, região do Cariri. O caso ocorreu no último domingo, 15, e foi denunciado pela mãe da vítima. Após a agressão, o homem tentou se esconder em um matagal, mas terminou preso pela Polícia Militar.

Em depoimento na Delegacia Regional do Crato, a mulher afirmou que o companheiro arremessou o objeto contra a filha do casal após se irritar com o barulho feito pela criança, que foi atingida na cabeça. A mulher relatou que também foi agredida com um soco no rosto e teve um corte no supercílio.