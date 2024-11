Homem é preso suspeito de sequestrar e abusar sexualmente de criança de 6 anos no Crato

A vítima tinha acabado de voltar da escola e ia para a casa da avó no momento do crime

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um homem de 27 anos foi preso nessa quinta-feira, 21, suspeito de sequestrar uma menina de 6 anos no Crato, na região do Cariri. O crime ocorreu enquanto a criança ia para a casa da avó, no bairro Muriti. Um exame de corpo de delito identificou que a vítima foi abusada sexualmente.

A menina foi raptada quando caminhava na rua. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que um carro se aproxima da criança e alguém a puxa pelo braço para dentro do veículo.