Tentativa de chacina em Viçosa do Ceará: um suspeito é preso em Sobral

Na noite do domingo, 17, uma tentativa de chacina em um bar, no bairro Santa Cecília, deixou uma pessoa morta e três feridas

Um homem foi preso em Sobral na tarde dessa segunda-feira, 18, suspeito de envolvimento na tentativa de chacina em Viçosa do Ceará, n a noite do domingo, 17. A ocorrência foi registrada em um bar, no bairro Santa Cecília, e deixou uma pessoa morta e três feridas .

Um aparelho celular foi apreendido com o suspeito e será utilizado para continuar a investigação do crime.

Os trabalhos foram realizados por equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará e da Delegacia Regional de Sobral.