Adolescente de 13 anos é apreendido suspeito de matar homem de 66 anos

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Com o adolescente, foi encontrado um revólver calibre .38, com duas munições deflagradas. Três homicídios foram registrados em Sobral em 24 horas

Um adolescente de 13 anos foi apreendido suspeito de matar um homem de 66 anos no bairro Terrenos Novos em Sobral, na Região Norte do Estado, nesse sábado, 16. Na ação, foi apreendido um revólver calibre .38, com duas munições deflagradas e quatro intactas.

“Os policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) realizavam patrulhamento de rotina no bairro Terrenos Novos, quando ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades”, informou em nota a Polícia Militar.