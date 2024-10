Incêndio atinge área de 140 hectares na Chapada do Araripe

Um incêndio de grandes proporções tem atingido a Floresta Nacional do Araripe, localizada no município de Crato, distante 538 quilômetros de Fortaleza. As chamas tiveram início por volta das 14 horas da última terça-feira, 29, e já destruíram 140 hectares de vegetação.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da brigada municipal do Crato e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estão atuando no combate às chamas. Há a expectativa de que o fogo seja debelado ainda nesta tarde.