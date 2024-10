Candidatos a prefeito e vereador são denunciados por "derramamento de santinhos" no Crato

André Barreto (PT), Dr. Aloísio (União), Lucas Brasil (PSDB), seus vices, e outros 21 candidatos a vereador no Crato foram alvos de uma ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) por espalhar “santinhos” pelos locais de votação no domingo de eleição, 6.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o promotor de Justiça, Thiago Marques, explicou que estão sendo feitas investigações para averiguar o nível de envolvimento dos suspeitos.

"Nós estamos investigando tanto o crime eleitoral do artigo 39, parágrafo 5° da Lei das Eleições, como também o artigo 54 da Lei dos Crimes Eleitorais, e aí uma vez constatada essa responsabilidade, além da representação já ajuizada, também iremos mover processos criminais contra os autores desse derramamento", pontuou o promotor.