Dois homens são presos com 34 quilos de skunk em Caucaia

Droga vinha do Pará e tinha como destino Fortaleza, de acordo com a PRF. Flagrante foi registrado na BR-020

Homens chegaram a dizer aos agentes que estavam vindo de Altamira, no Pará, e que fariam compras de confecção em Fortaleza. No entanto, eles aparentaram nervosismo e "entraram em contradição ao responderem perguntas simples como local de hospedagem, trajeto e datas da viagem".

De acordo com instituição, a ação aconteceu no km 406 da BR-020. Na ocasião, os policiais abordaram o veículo e constataram que um dos ocupantes tinha antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.

Policiais realizaram então uma checagem no veículo e encontraram 32 tabletes de skunk, totalizando 34,3 quilos do entorpecente. Droga estava escondida em compartimentos ocultos, nos bancos e na carenagem do carro (carcaça que cobre a estrutura do automóvel).

"Diante dos fatos, os homens, ambos com 29 anos, foram presos em flagrante e conduzidos, com a droga e o veículo utilizado, à Delegacia Metropolitana de Caucaia (CE), para os procedimentos cabíveis ao crime de tráfico de drogas e continuação das investigações", destaca PRF em nota divulgada.