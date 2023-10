Documento busca solucionar conflitos por água na Bacia do Salgado

“Nós temos a maior reserva de água subterrânea do estado e somos porta de entrada da transposição do São Francisco, através do Cinturão das águas”, explicou Wyldênio Vieira, presidente do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Salgado em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri .

A região é composta, em sua maioria, por cidades do Cariri, como Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, sendo considerada estratégica por seu fornecimento de água para o Estado do Ceará.

A Sub-Bacia Hidrográfica do Salgado , localizada no Sul do Estado do Ceará, possui agora um Plano de Recursos Hídricos, que visa garantir água para a região e a solução de conflitos mediante escassez desse recurso. Aprovado em abril deste ano, o documento tem sido divulgado à população, para que a sociedade civil tome consciência dos direitos e deveres relacionados ao domínio da água.

“Algumas comunidades da região ainda são abastecidas por nascentes, então existe um histórico de pessoas que pensam que a água pertence a um ou a outro, quando na verdade ela é um bem público, de domínio da União, mas público. Os conflitos são diversos, mas especialmente sobre a questão do uso prioritário da água em períodos de escassez”, acrescenta o presidente.

O Plano de Recurso Hídricos, segundo Wyldênio, determina as diretrizes para a resolução desses conflitos e indica quais as obrigações legais das prefeituras, do Estado e do Governo Federal em relação às questões hídricas. “Por exemplo, as ações de saneamento são caras e dependem exclusivamente dos municípios para serem realizadas. Daí a importância da população conhecer o documento, para que possam também cobrar dos governantes”, enfatiza.

O documento foi elaborado através do programa Cientista Chefe, do governo do Estado e contou com a participação da Sociedade Civil. O Comitê de Recursos Hídricos da Sub-Bacia Hidrográfica do Salgado está preparando uma síntese do texto. Mas, o Plano na íntegra já pode ser acessado através de um QR-Code, disponibilizado no perfil @csbhsalgado no instagram e no site da Cogerh.