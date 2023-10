Incêndios no Cariri causam sol alaranjado; fenômeno é gerado por poluição

Uma série de incêndios em vegetação foi registrada na região do Cariri na tarde desta terça-feira, 24. No Crajubar, perímetro formado por Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, foi possível perceber a formação de nuvens de fumaça oriundas das chamas. Por conta disto, a coloração do sol mudou, atingindo um tom laranja forte.



Segundo o professor de Geografia do Instituto Federal de Educação (IFCE) em Juazeiro do Norte, Paulo Sérgio do Nascimento, a mudança repentina na cor do sol é ocasionada pelo alto nível de partículas de sujeira e poluição na atmosfera. Ele explica que o fenômeno não é incomum e ocorre com mais frequência durante os períodos mais secos do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Em função da emissão de fumaça provocada por incêndios em vegetação, houve uma concentração dessa fumaça sob a cidade e a gente acaba tendo essa percepção do sol. Isso é resultado da refração da luz solar que, ao passar pela atmosfera com baixa umidade e com a presença de muita partícula provocada pelas queimadas, acaba apresentando uma tonalidade amarelada ou, às vezes, mais avermelhada, dependendo da intensidade e da posição do sol”, disse em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.