Falso líder espiritual no Ceará usava ameaças de "espíritos" para intimidar vítimas

Um homem que se denominava um líder espiritual e proprietário de um Centro Espírita no Crato, no Ceará, foi preso pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)do Município, nesta sexta-feira, 10, por meio de mandado de prisão, acusado de lesão corporal, charlatanismo, tortura, abuso sexual mediante fraude e estupro. Segundo a Polícia, ele se utilizava da condição de "curandeiro" para abusar e torturar mulheres e dizia estar incorporado com uma entidade.

O falso líder espiritual teria ameaça as vítimas ao afirmar que se elas deixassem o centro espírita, os "espíritos obsessores" as mataria. O técnico de enfermagem, Francisco José Alexandre de Sousa, foi preso na operação "Santo Nome em Vão", que faz referência a um dos 10 mandamentos da Bíblia, em razão de ele usar o nome de Deus para praticar crimes.

De acordo com a titular da DDM do Crato, Kamila Brito, as denúncias começaram há uma semana. Pelo menos cinco mulheres teriam sido vítimas. "Há uma semana compareceram mulheres que se diziam vítimas desse líder espiritual e a gente começou a ouvir, a equipe se juntou, ouviram muita gente. Quando vi, fiquei perplexa com a barbaridade das declarações e representamos pela prisão preventiva dele. E hoje pela manhã deu cumprimento ao mandado de prisão", relata.

Conforme a delegada, são muitos os crimes cometidos pelo suspeito, entre eles abusos sexuais, atos libidinosos e lesões corporais. Segundo a Polícia, ele usava "banhos espirituais" para se aproveitar das vítimas, além de queimá-las usando justificativas místicas. As mulheres relatam ameaças e pressão psicológica. " Se caso não permanecessem no centro espírita falava que os 'espíritos obsessores' iriam matá-la", comentou a delegada.

Em um dos depoimentos, uma das vitimas relata que o falso líder religioso, afirmando estar incorporado por uma entidade, encostou uma arma de fogo na cabeça dela e falou: "Se você não for fiel a mim os espíritos obsessores vão lhe matar", disse.

Durante a operação uma arma de fogo foi apreendida e o homem também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

No Ceará, em 2021, 105 inquéritos policiais por estupro são abertos todo mês. 1.051 inquéritos foram iniciados entre janeiro e outubro deste ano. 176 prisões e apreensões em flagrante por estupro foram realizadas no mesmo período.

Vítimas de tortura relatam que homem dizia que estava com uma entidade chamada "General 7"

Entre as mulheres, algumas teriam sido vítimas de tortura. Ele dizia que estava incorporado por uma entidade chamada General 7 e, por sete dias consecutivos, elas sofriam agressões físicas. "Ele jogava água quente e água fria no corpo dessa vítima", ressalta a delegada.

Sobre o material apreendido no cumprimento do mandado de busca e apreensão estão instrumentos cirúrgicos, que eram para as cirurgias espirituais. "Ele fazia curas e aplicava medicação nas vítimas, a entidade doutor Luis prescrevia os remédios e medicamentos, fazia lavagem nos ouvidos, quem chegasse com o olho lacrimejando e passava gaze com a água boricada", explica Kamila.

Segundo a delegada, as atitudes são características de curanderismo e charlatanismo. De acordo com os depoimentos, ele, com o pretexto de fazer essas curas, dopava as mulheres. "Elas não conseguem lembrar o que acontecia durante o momento que estavam dormindo", explica.

O centro funcionava há 10 anos. O homem não possuía antecedentes criminais e os crimes teriam começado a acontecer há três anos. As denúncias, porém, são mais recentes, todas deste ano. Ele assumiu a lesão corporal, mas negou o estupro. No fim da manhã o homem foi levado à Perícia Forense e, posteriormente, seria encaminhado a cadeia pública do Crato.

Com informações do repórter Guilherme Carvalho/ rádio O POVO CBN Cariri

