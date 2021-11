Novembro Azul: diagnóstico precoce é crucial para tratamento e cura do câncer de próstata

Mais de 65 mil homens foram diagnosticados com câncer de próstata em 2020, de acordo com o Ministério da Saúde. A campanha Novembro Azul acontece neste mês e é dedicada à conscientização e prevenção da doença. O diagnóstico precoce do câncer de próstata é crucial para o tratamento e cura. Por meio do exame de toque retal e do exame de sangue PSA (Antígeno Prostático Específico) é possível identificar alterações na próstata.

De acordo com o médico urologista Thales Coutinho, o câncer de próstata é uma doença assintomática em sua fase inicial. “Se o paciente não vai ao urologista, não se cuida e não faz exames de prevenção, numa fase mais avançada ele passa a apresentar alguns sintomas como dificuldade para urinar, presença de sangue na urina e dor nos ossos”, explica em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri.

Os homens precisam ter a consciência de que fazer o diagnóstico precoce, na fase inicial da doença, possibilita o tratamento e, na maioria das vezes, a cura, conforme o médico. Ele ressalta que o homem deve procurar um urologista mesmo sem sintomas. “É um câncer dos mais prevalentes entre os homens e que mata muito. A cada 36 minutos, um homem morre no Brasil vítima do câncer de próstata”, afirma.

Segundo Coutinho, muitas das vítimas são homens que não procuraram consultas com o urologista por medo ou preconceito. E a consequência disso, ele explica, é que o diagnóstico da doença é obtido numa fase muito avançada, o que dificulta o tratamento.

Para ele, a campanha Novembro Azul colabora muito para que os homens procurem atendimento médico nesse mês. “A gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande por causa do toque retal. Então, a conscientização nesse mês é para que a gente possa orientar esses homens”, explica.

O toque retal faz parte do exame físico. Conforme o urologista, esse é um exame indolor, que dura cerca de 15 segundos e a partir dele e do exame de sangue (PSA) é possível obter um diagnóstico precoce. “São exames que se complementam, não adianta fazer simplesmente o exame de toque ou somente o PSA. Alguns tipos de tumores na próstata não alteram o PSA, por isso é tão importante fazer o toque”, afirma.

Há ainda uma resistência entre os homens, principalmente quando não há sintomas. O médico ressalta que a partir dos 50 anos, os homens devem passar por consultas com o urologista pelo menos uma vez ao ano. Quando há algum fator de risco, esse “rastreio” deve ser feito a partir dos 45 anos.

Conforme Coutinho, os principais fatores de risco são histórico familiar com casos de câncer de próstata e obesidade. Além disso, ele afirma que homens de raça negra têm mais probabilidade de desenvolver a doença. “Em casos de histórico familiar forte, o acompanhamento médico deve ser feito a partir dos 40 anos, pelo menos com o exame PSA. De uma forma geral, é muito raro aparecer esse problema antes dos 40 anos de idade”, explica.

