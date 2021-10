Hospital Regional do Cariri alerta sobre cuidados na prevenção e diagnóstico do AVC

Iniciativa foi uma forma de conscientizar a população do Cariri, uma vez que 735 pacientes com AVC já foram atendidos pelo Hospital Regional do Cariri (HRC) somente durante este ano

Na tarde dessa sexta-feira, 29, o Hospital Regional do Cariri (HRC) promoveu um evento de conscientização sobre os sintomas e os riscos do acidente vascular cerebral (AVC). A programação teve início a partir das 16 horas, em Juazeiro do Norte, na Praça Feijó de Sá (Giradouro), no bairro triângulo, contando com atividades de saúde voltadas para a população.

Além da ação acontecer no mesmo dia em que é celebrado o Dia Mundial de Combate ao AVC, em 29 de outubro, foi também uma forma de conscientizar a população do Cariri, uma vez que o HRC atendeu, somente em 2021, 735 pacientes com sintomas do problema. Em entrevista à rádio CBN Cariri na manhã de sexta-feira, 29, a coordenadora de enfermagem da unidade de AVC do regional, Tiáscara Caldas, falou sobre as atividades ofertadas.

“A nossa proposta é contar com a participação de professores e alunos do Centro Universitário Paraíso (UniFAP), com uma equipe de enfermagem que vai fazer verificação de pressão e glicemia, além de orientações nutricionais, farmacêuticas e fisioterapêuticas”, explica a coordenadora. A ação também contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Ainda, a partir das 18 horas, a população também foi contemplada com um aulão funcional, que teve o apoio da Secretaria de Esportes de Juazeiro do Norte. O HRC é uma unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), gerida pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), onde todas as ações foram realizadas de forma gratuita.

Sintomas do AVC

De acordo com Tiáscara Caldas, os sintomas mais comuns do AVC podem acontecer todos juntos ou de maneira separada. Geralmente, consistem em fraqueza em um dos lados do corpo, formigamento ou perda de sensibilidade tanto de um dos lados do corpo como de um dos lados da face, além de dificuldade na fala, de engolir, tontura e dificuldade de andar.

“Ao menor sinal, o 192 deve ser acionado, onde essa pessoa precisa ser trazida ao serviço de emergência disponível no HRC 24 horas, todos os dias da semana. Além disso, aqui no regional temos o tratamento trombolítico, um dos tratamento para AVC isquêmico (sendo um dos tipos, enquanto o outro é hemorrágico), além do uso do medicamento que só pode ser administrado até 4h30min após o evento”, completa a coordenadora.



O tempo é precioso para o tratamento do AVC, onde, se o paciente for atendido no período de até 4h30min após o início dos sintomas, tempo em que é possível administrar a medicação, a resposta à terapia será mais eficaz e o risco de desenvolver morbidades será menor.

