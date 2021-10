Outubro Rosa: Crato terá dia de atendimento gratuito para a população LGBTQIA+

A Associação Caririense pela Diversidade e Inclusão (Acedi) promove, juntamente com a Polínica Regional do Crato, atendimento exclusivo e gratuito para o público LGBTQIA+ fazer mamografias, nesta quarta-feira, 27. A ação, em alusão ao Outubro Rosa, ocorre das 17 às 20 horas e pretende oferecer uma linha de cuidados para a saúde dessa população.

De acordo com o coordenador do núcleo da Cidadania e Direitos Humanos do Crato, Gilney Matos, a Prefeitura do Crato e o Governo do Estado, por meio da Policlínica e a residência multiprofissional de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (Urca), participam da ação.

LEIA TAMBÉM | Crato anuncia Patrulha Maria da Penha para combater violência contra mulheres

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Neste primeiro momento da nossa linha de cuidado, nós vamos inserir a campanha ‘Para todos que têm mama’, em especial com a campanha da mamografia neste mês de outubro rosa. O público-alvo será homens e mulheres transexuais e mulheres lésbicas a partir de 40 anos de idade”, explicou Matos em entrevista ao jornalista Farias Júnior, na rádio CBN Cariri.

Para ter acesso ao serviço, a população deve comparecer à Policlínica levando o documento de identidade (RG), o cartão do SUS e um comprovante de residência. Segundo Matos, o atendimento será feito por livre demanda. “Vale também salientar que nós vamos atender pessoas dos municípios de Altaneira, Assaré, Crato, Farias Brito, Nova Olinda e Tarrafas. Então, toda a região que faz parte da Policlínica pode ser atendida neste dia”, afirma.

Além da Policlínica Regional do Crato, o atendimento especializado para o público LGBTQIA+ ocorre na Policlínica de Barbalha, que atende todo o consórcio Regional de Juazeiro do Norte, conforme Gilney.

Outras ações direcionadas para o público estão sendo desenvolvidas no Crato. “Nós estamos com a implementação do Centro de Referência LGBT e estabelecemos também projetos de lei para o Dia Municipal de Combate à LGBTfobia, além de multas e sanções administrativas para servidores da esfera municipal que praticarem o crime. Na linha de cuidados, estamos trabalhando com profissionais da assistência social, da saúde e da segurança pública para que possamos reunir uma força-tarefa para construção do enfrentamento à discriminação”, explica Matos.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags