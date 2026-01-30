Caso Cão Orelha: o que se sabe e quem pode ser responsabilizado

Descrito como brincalhão, manso e dócil, o cão Orelha vivia há, pelo menos, 10 anos sob cuidado da comunidade / Crédito: Divulgação / Polícia Civil de Santa Catarina

O caso de Orelha, cão comunitário que foi morto após ser agredido por quatro adolescentes em Santa Catarina, causou comoção nacional, também repercutindo na mídia internacional. A morte brutal na Praia Brava causou comoção nacional. Orelha foi atacado por um grupo de adolescentes no dia 4 de janeiro. Foi socorrido e levado a uma clínica veterinária que, devido à gravidade dos ferimentos, teve de submetê-lo à eutanásia no dia 5.

Com o decorrer do mês, a situação continua sob análise das autoridades. Entre elas, está a operação da Polícia Civil do estado catarinense.

Saiba, a seguir, o que aconteceu, quem pode ser responsabilidade e o que foi concluído até o momento. Cão Orelha: entenda o caso O “mascote” do bairro Praia Brava, como era conhecido pelos moradores da região, foi atacado por quatro adolescentes no local no dia 4 de janeiro. No dia seguinte, Orelha foi encontrado agonizando e com ferimentos graves. Quando encontrado por pessoas que andavam na área, foi levado a uma clínica veterinária.

Apesar de ter sido socorrido, o cão ainda sofria com as dores. Por isso, passou por uma eutanásia, procedimento considerado para por um fim no sofrimento canino. Cão Orelha: saiba a sua história No norte da Ilha de Santa Catarina, a Praia Brava é considerada uma das principais atrações turísticas da capital, Florianópolis.

Os moradores da região se dedicam fielmente ao cuidado dos habitantes de três casinhas. Cada uma é destinada aos cães “mascotes” do bairro e, até o seu trágico fim, Orelha era um deles. Onde antes era predominante o cuidado e a alegria do cão, hoje é o vazio. Sua ausência tem sido descrita com tristeza pelos moradores das proximidades do local, segundo relatado em entrevistas sobre o caso.

Descrito como brincalhão, manso e dócil, o cão comunitário vivia há, pelo menos, 10 anos sob cuidado da comunidade. Seus cuidados e o dos outros dois cachorros eram revezados entre as pessoas da região. Após o acontecido, os veículos de comunicação que compartilham o caso destacam a indignação popular. Com isso, entra em destaque a importância e o debate contra o crime de maus-tratos aos animais na sociedade. Caso do Cão Orelha: saiba o que as investigações concluíram Apesar de não ter o momento exato registrado, a Polícia Civil de Santa Catarina analisa mais de mil horas de imagens de câmeras de monitoramento públicas e privadas da região.