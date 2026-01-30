Adolescentes suspeitos de matar o cão Orelha voltam ao Brasil

Adolescentes suspeitos de matar o cão Orelha voltam ao BrasilOs rapazes foram intimados a prestar depoimento às autoridades e seus celulares foram encaminhados à Polícia Científica, que fará a análise e extração de dados
Dois dos quatro adolescentes que espancaram o cachorro comunitário Orelha voltaram ao Brasil na noite desta quinta-feira (30). Eles estavam passeando na Disney.
A Polícia Civil de Santa Catarina fez uma operação no aeroporto durante a chegada deles, cumprindo mandado de busca e apreensão de celulares dos dois jovens. Eles são investigados por crime de maus-tratos.
Os rapazes foram intimados a prestar depoimento às autoridades e seus celulares foram encaminhados à Polícia Científica, que fará a análise e extração de dados. Outros dispositivos eletrônicos dos jovens já foram apreendidos em outra operação.
A polícia também pediu a emissão do laudo de corpo de delito do Orelha.
Brutalidade
O cachorro comunitário Orelha, de cerca de 10 anos de idade, foi brutalmente espancado na Praia Brava, litoral de Santa Catarina, no dia 4 de janeiro, por quatro adolescentes. No dia 5, foi submetido à eutanásia por um veterinário devido à gravidade dos ferimentos. O caso chocou o País.
Pais de dois deles e um tio, segundo a polícia, coagiram testemunhas e atrapalharam as investigações. Os três foram indiciados. As investigações continuam.
Num outro caso de violência contra animais, o cachorrinho Abacate foi morto na cidade de Toledo, no Paraná, com um tiro de arma de fogo na terça-feira (27).
A polícia investiga quem foi o autor do disparo.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente