Morte do cão Orelha expõe redes online de tortura de animais

A trágica morte de um cachorro comunitário apelidado de Orelha, gravemente ferido num bairro nobre de Florianópolis (SC), não é caso isolado no Brasil nem no mundo. Os suspeitos são quatro adolescentes , atualmente sob investigação policial, após o caso comover a comunidade que o adotou e o restante do país. Os mesmos jovens são apontados como possíveis agressores de outro cão, o Caramelo, que perambulava pela Praia Brava junto com Orelha. Ele escapou de uma tentativa de afogamento.

Enquanto as condições em que estes casos ocorreram ainda não foram esclarecidas, especialistas alertam para a existência de redes virtuais globais que incitam a tortura de animais, inclusive no Brasil. Elas são parte de um submundo maior, em que a adoção de comportamentos radicais vira símbolo de status não só entre adultos, mas também entre crianças e adolescentes.

Sobre o cão Orelha, a primeira-dama, Janja da Silva, disse: "É um alerta doloroso sobre uma geração exposta, desde cedo, a discursos e conteúdos digitais que banalizam a violência e transformam a dor em entretenimento." Por ora não há indícios de que os supostos autores das agressões contra Orelha e Caramelo tivessem conexão a estas redes. Zoosadismo é fenômeno global Para especialistas, entretanto, o caso de Santa Catarina reforça a necessidade de famílias e instituições educarem a juventude sobre os direitos dos animais, protegendo-as da cooptação por ambientes virtuais maliciosos.

Uma das práticas incitadas por estas comunidades virtuais é o zoosadismo, que se dá quando uma ou mais pessoas ferem ou torturam um animal por prazer, sexual ou de outra natureza. Isso pode significar, por exemplo, maltratar um bicho pelo divertimento próprio ou de terceiros, se a agressão for filmada e compartilhada na internet. "A violência contra animais é só uma parte de um contexto mais amplo, de um conjunto de comportamentos que funcionam como marcadores de processos de radicalização e de perda da noção das consequências no mundo real," explica o procurador de Justiça Fábio Costa Pereira, nas redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS).

O MPRS mantém um projeto de prevenção da radicalização e violência extrema entre menores de idade. Negócio lucrativo Ao redor do mundo, veio à luz nos últimos anos não só que o zoosadismo prolifera em fóruns próprios, como também que há quem lucre com eles. Em 2023, uma investigação da BBC revelou uma rede global de práticas sádicas contra macacos, que se estendia da Indonésia aos Estados Unidos. De acordo com a reportagem britânica, centenas de clientes nos EUA, Reino Unido e outros países pagavam indonésios para filmar enquanto torturavam e matavam filhotes de macaco-de-cauda-longa.