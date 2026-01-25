Criminosos invadem velório e ateiam fogo em caixão no Piauí

Segundo informações da polícia, o homem falecido era investigado por dois homicídios

Dois homens encapuzados invadiram um velório, atiraram e atearam fogo no caixão de um homem. O ataque aconteceu no último sábado, 24, no bairro Água Mineral, na cidade de Teresina, no Piauí.

Identificado como Adão Rodrigues dos Santos Júnior, de 27 anos, o falecido era investigado por pelo menos dois casos de homicídio, segundo a Polícia Civil. Ele morreu na sexta-feira, 23, após complicações de uma doença autoimune.