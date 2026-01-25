Criminosos invadem velório e ateiam fogo em caixão no Piauí

Criminosos invadem velório e ateiam fogo em caixão no PiauíSegundo informações da polícia, o homem falecido era investigado por dois homicídios
Dois homens encapuzados invadiram um velório, atiraram e atearam fogo no caixão de um homem. O ataque aconteceu no último sábado, 24, no bairro Água Mineral, na cidade de Teresina, no Piauí.
Identificado como Adão Rodrigues dos Santos Júnior, de 27 anos, o falecido era investigado por pelo menos dois casos de homicídio, segundo a Polícia Civil. Ele morreu na sexta-feira, 23, após complicações de uma doença autoimune.
Conforme informou o órgão, os criminosos chegaram ao local do velório e ordenaram que os parentes saíssem do espaço. A dupla continua foragida.
Ainda segundo a PM, o homem, que era do Maranhão, se mudou para o Piauí após sofrer ameaças de uma facção criminosa rival. O crime será investigado pelo Departamento de Repressão ás Ações Criminosas Organizadas (Draco). O corpo foi velado no último sábado, 24.