Cantor de funk é preso acusado de agredir esposa grávida no RJ

Cantor foi preso por violência doméstica / Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor de funk carioca e ex-participante do reality show A Fazenda, Ewerton Luiz, conhecido como Tonzão Chagas, foi preso por violência doméstica na noite desse sábado, 17. Ele teria agredido sua esposa, Débora Barreto, que está grávida, na região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ). Leia também | Preso suspeito de exigir vídeos sexuais de mulher que buscou emprego

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, que teria acontecido em uma rua localizada no bairro Taquara.

Defesa da vítima se manifesta A defesa de Débora Barreto usou as redes sociais, em uma postagem colaborativa com a mulher no Instagram, para falar sobre o caso. Confira o texto na íntegra: "A defesa de Débora Barreto da Silva, mulher, influenciadora digital e gestante, vem a público manifestar profundo repúdio aos atos de violência doméstica dos quais foi vítima.

A violência contra a mulher não se limita à agressão física, manifestando-se também de forma psicológica, moral e emocional, sendo ainda mais grave quando praticada contra uma mulher grávida, momento que exige cuidado, proteção e respeito à vida. Causa especial indignação o vazamento indevido de informações e do depoimento prestado à autoridade policial, fato que viola direitos fundamentais, expõe a intimidade da vítima e contribui para sua revitimização. Todas as providências legais cabíveis estão sendo adotadas, com o objetivo de garantir a segurança e a integridade da vítima, bem como a responsabilização do agressor.