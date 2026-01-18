Quem é a turista argentina investigada por gestos racistas no RJ?

Mulher foi filmada fazendo gesto de macaco / Crédito: Policial Civil Rio de Janeiro

Uma mulher argentina está sendo investigada por racismo após proferir, na quarta-feira, 14, ofensas contra um funcionário de um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro (RJ). Um vídeo que circula nas redes sociais e nos portais de notícia mostra a mulher imitando um macaco na direção do homem. A turista teve o passaporte apreendido e terá de usar tornozeleira eletrônica. Ela foi identificada como Agostina Paez, de 29 anos, e estava no estabelecimento com duas amigas, mas, na hora de pagar a conta, alegou que o valor estaria errado.

Na Argentina, seu país de origem, Agostina trabalha como advogada e influenciadora. No momento, as contas que mantém nas redes sociais estão desativadas ou com acesso restrito.

O vídeo do momento mostra quando a mulher, que é advogada, imita gestos e sons de macaco. Ela também teria falado a palavra "mono", usada para se referir a macaco de forma racista. A vítima registrou Boletim de Ocorrência (BO) e o caso começou a ser investigado como racismo, que é tipificado como crime no Brasil pela Lei 7.716 e pode levar a multas e pena de até cinco anos de prisão. Turista alegou surpresa e disse estar "brincando" A turista foi localizada dias depois da queixa e prestou depoimento, se mostrando "surpresa" ao saber que estava sendo investigada por racismo.