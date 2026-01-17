Delegada recém-empossada é presa por suspeita de vínculo com facção em SP

Delegada recém-empossada é presa por suspeita de vínculo com facção em SPServidora foi capturada durante a Operação Serpens e é investigada por advogar irregularmente a favor de lideranças do PCC
Uma delegada recém empossada foi presa nessa sexta-feira, 16, em São Paulo (SP), por suspeita de envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela foi capturada durante a Operação Serpens e é investigada por advogar irregularmente a favor de lideranças da facção.
Leia também | Três pessoas morrem assassinadas na zona rural de Cariré
De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SPS), a servidora teria envolvimento pessoal e profissional com os integrantes da facção do Pará (PA), e mantinha um envolvimento amoroso com um dos chefes do grupo criminoso.
Empossada como delegada do estado paulista em dezembro recente, ela teria chegado a participar, mesmo depois da posse, de audiências de custódia na região Norte como advogada de defesa de faccionados. A prática, considerada ilegal, foi apontada dentro da investigação como uma das provas contra a detida.
Leia mais
Mediante indícios apresentados, foi deflagrada a operação Serpens, realizada pela Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público, em que foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Marabá, no Pará.
Na ocasião, foram cumpridos mandados de prisão temporária contra a delegada investigada e contra um integrante da facção criminosa que estava em liberdade condicional. Conforme a SPS apurações prosseguem com o "objetivo de aprofundar as investigações e responsabilizar os envolvidos".
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente