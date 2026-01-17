Delegada recém-empossada é presa por suspeita de vínculo com facção em SP

Polícia e Ministério Público atuaram juntos / Crédito: Reprodução Ministério Publico de São Paulo

Uma delegada recém empossada foi presa nessa sexta-feira, 16, em São Paulo (SP), por suspeita de envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela foi capturada durante a Operação Serpens e é investigada por advogar irregularmente a favor de lideranças da facção. Leia também | Três pessoas morrem assassinadas na zona rural de Cariré

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SPS), a servidora teria envolvimento pessoal e profissional com os integrantes da facção do Pará (PA), e mantinha um envolvimento amoroso com um dos chefes do grupo criminoso.