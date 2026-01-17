Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre aos 46 anos André Miceli, apresentador da Jovem Pan News

Morre aos 46 anos André Miceli, apresentador da Jovem Pan News

André Miceli enfrentava um câncer de pâncreas. O apresentador da Jovem Pan faleceu aos 46 anos de idade
O jornalista e apresentador André Miceli faleceu aos 46 anos em decorrência de um câncer de pâncreas, nessa sexta-feira, 16. A informação foi confirmada pelo grupo Jovem Pan.

André não havia compartilhado seu histórico de saúde, e a informação da doença foi divulgada publicamente após sua morte.

FGV e MIT Technology lamentam morte de jornalista

Conforme o portal de notícias Jovem Pan, Miceli foi apresentador do programa Sociedade Digital, na Jovem Pan News, e CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil. Era professor e coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A FGV, onde André lecionava, lamentou a morte do coordenador nas redes sociais e destacou sua atuação como docente, pesquisador e profissional do mercado.

Contribuindo de forma relevante para a formação de alunos e para o debate qualificado sobre gestão da tecnologia e modelos de negócios digitais. Ao longo de sua trajetória, conciliou a carreira acadêmica com a liderança empresarial e a produção de conhecimento, sendo autor de obras de referência na área de marketing e estratégia digital

A nota continua: “A FGV se solidariza com os familiares, amigos, colegas e alunos, reconhecendo a importância de sua contribuição para a instituição e para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa no Brasil", finalizou a publicação.

A MIT Techonology Review Brasil também publicou uma nota de pesar. Confira na íntegra abaixo:

Nosso CEO e editor-chefe. Apaixonado pelo MIT, pela inovação e pela comunicação, foi essa combinação que o levou a trazer a publicação para o Brasil. Sua capacidade singular de identificar tendências e analisar os impactos da tecnologia na sociedade deixa uma marca definitiva em nossa redação, em nossos parceiros e na comunidade que ajudou a construir”.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas. O legado de André seguirá vivo em cada projeto, em cada pauta e em cada conversa que ele inspirou”, concluiu o post.

