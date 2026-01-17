Morre aos 46 anos André Miceli, apresentador da Jovem Pan News

Morre aos 46 anos André Miceli, apresentador da Jovem Pan NewsAndré Miceli enfrentava um câncer de pâncreas. O apresentador da Jovem Pan faleceu aos 46 anos de idade
O jornalista e apresentador André Miceli faleceu aos 46 anos em decorrência de um câncer de pâncreas, nessa sexta-feira, 16. A informação foi confirmada pelo grupo Jovem Pan.
André não havia compartilhado seu histórico de saúde, e a informação da doença foi divulgada publicamente após sua morte.
FGV e MIT Technology lamentam morte de jornalista
Conforme o portal de notícias Jovem Pan, Miceli foi apresentador do programa Sociedade Digital, na Jovem Pan News, e CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil. Era professor e coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
A FGV, onde André lecionava, lamentou a morte do coordenador nas redes sociais e destacou sua atuação como docente, pesquisador e profissional do mercado.
“Contribuindo de forma relevante para a formação de alunos e para o debate qualificado sobre gestão da tecnologia e modelos de negócios digitais. Ao longo de sua trajetória, conciliou a carreira acadêmica com a liderança empresarial e a produção de conhecimento, sendo autor de obras de referência na área de marketing e estratégia digital”
A nota continua: “A FGV se solidariza com os familiares, amigos, colegas e alunos, reconhecendo a importância de sua contribuição para a instituição e para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa no Brasil", finalizou a publicação.
A MIT Techonology Review Brasil também publicou uma nota de pesar. Confira na íntegra abaixo:
“Nosso CEO e editor-chefe. Apaixonado pelo MIT, pela inovação e pela comunicação, foi essa combinação que o levou a trazer a publicação para o Brasil. Sua capacidade singular de identificar tendências e analisar os impactos da tecnologia na sociedade deixa uma marca definitiva em nossa redação, em nossos parceiros e na comunidade que ajudou a construir”.
“Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas. O legado de André seguirá vivo em cada projeto, em cada pauta e em cada conversa que ele inspirou”, concluiu o post.