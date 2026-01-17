Morre aos 46 anos André Miceli, apresentador da Jovem Pan News

André Miceli, coordenador do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da FGV / Crédito: Divulgação

O jornalista e apresentador André Miceli faleceu aos 46 anos em decorrência de um câncer de pâncreas, nessa sexta-feira, 16. A informação foi confirmada pelo grupo Jovem Pan. André não havia compartilhado seu histórico de saúde, e a informação da doença foi divulgada publicamente após sua morte.

FGV e MIT Technology lamentam morte de jornalista Conforme o portal de notícias Jovem Pan, Miceli foi apresentador do programa Sociedade Digital, na Jovem Pan News, e CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil. Era professor e coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A FGV, onde André lecionava, lamentou a morte do coordenador nas redes sociais e destacou sua atuação como docente, pesquisador e profissional do mercado. “Contribuindo de forma relevante para a formação de alunos e para o debate qualificado sobre gestão da tecnologia e modelos de negócios digitais. Ao longo de sua trajetória, conciliou a carreira acadêmica com a liderança empresarial e a produção de conhecimento, sendo autor de obras de referência na área de marketing e estratégia digital”

A nota continua: “A FGV se solidariza com os familiares, amigos, colegas e alunos, reconhecendo a importância de sua contribuição para a instituição e para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa no Brasil", finalizou a publicação. A MIT Techonology Review Brasil também publicou uma nota de pesar. Confira na íntegra abaixo: “Nosso CEO e editor-chefe. Apaixonado pelo MIT, pela inovação e pela comunicação, foi essa combinação que o levou a trazer a publicação para o Brasil. Sua capacidade singular de identificar tendências e analisar os impactos da tecnologia na sociedade deixa uma marca definitiva em nossa redação, em nossos parceiros e na comunidade que ajudou a construir”.