Homem é salvo no mar após 17 horas em porta de geladeira

Pescador é resgatado após 17 horas agarrado a porta de geladeiraApós naufrágio no litoral de Santa Catarina, homem sobreviveu no mar usando porta de geladeira como apoio; pai morreu no acidente
Um pescador sobreviveu a um naufrágio no litoral de Santa Catarina após passar horas a deriva no mar, agarrado à uma porta de geladeira. O resgate aconteceu na tarde desta terça-feira, 13, em São Francisco do Sul, no Norte do estado, e mobilizou equipes da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros e apoio aéreo.
O sobrevivente foi identificado como Rodrigo Valmoci Bento, de 35 anos. Ele estava consciente no momento do resgate e foi encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.
Rodrigo recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 14. Segundo o hospital, ele foi liberado no início da manhã para acompanhar o sepultamento do pai. A família mora em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. As informações são do g1 SC.
Como ocorreu o naufrágio
A embarcação, chamada Santa Luzia III, naufragou no fim da tarde de segunda-feira, 12, a cerca de 9 quilômetros da costa, nas proximidades da Praia do Ervino.
Segundo informações da Marinha e da Polícia Militar de Santa Catarina, pai e filho haviam saído para a pesca de camarão e não fizeram mais contato desde aquela tarde.
As causas do acidente ainda não foram oficialmente confirmadas. No entanto, os bombeiros trabalham com a hipótese de que o naufrágio possa ter relação com as tempestades que atingiram a região nos últimos dias.
Sobrevivência no mar por mais de 17 horas
Para conseguir se manter vivo, Rodrigo utilizou uma porta de geladeira que estava à deriva no mar como apoio de flutuação. Ele passou toda a noite no oceano até ser localizado por volta da tarde de terça-feira pelo helicóptero Águia 01, próximo às Ilhas Tamboretes, segundo o g1 Santa Catarina.
O resgate foi realizado com o uso de um equipamento conhecido como “puça”, utilizado para retirar vítimas da água com segurança. Vídeos gravados pelas equipes mostram o pescador agarrado à porta e a embarcação virada no mar.
No momento em que foi encontrado, ele estava a cerca de 4 quilômetros da costa, segundo os bombeiros.
Corpo do pai foi localizado no mar
O pai do pescador, Valmoci Vicente Bento, de 58 anos, não resistiu ao naufrágio. O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 14h de terça-feira, 13, a aproximadamente 9 quilômetros da costa e a 350 metros da embarcação.
A identificação foi confirmada pelas autoridades, e a área onde o corpo foi encontrado também foi divulgada pelas equipes de resgate, que seguiram buscas intensas desde o desaparecimento.
Investigação vai apurar causas do acidente
Em nota oficial, a Marinha do Brasil informou que será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). O objetivo é apurar as possíveis causas do naufrágio e eventuais responsabilidades. O prazo inicial para a conclusão é de até 90 dias, podendo ser prorrogado.