Homem é salvo no mar após 17 horas em porta de geladeira

Corpo do pai do pescador foi encontrado a 9 km da costa e a 350 metros do barco. / Crédito: Divulgação / PMSC

Um pescador sobreviveu a um naufrágio no litoral de Santa Catarina após passar horas a deriva no mar, agarrado à uma porta de geladeira. O resgate aconteceu na tarde desta terça-feira, 13, em São Francisco do Sul, no Norte do estado, e mobilizou equipes da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros e apoio aéreo. O sobrevivente foi identificado como Rodrigo Valmoci Bento, de 35 anos. Ele estava consciente no momento do resgate e foi encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

Rodrigo recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 14. Segundo o hospital, ele foi liberado no início da manhã para acompanhar o sepultamento do pai. A família mora em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. As informações são do g1 SC. Como ocorreu o naufrágio A embarcação, chamada Santa Luzia III, naufragou no fim da tarde de segunda-feira, 12, a cerca de 9 quilômetros da costa, nas proximidades da Praia do Ervino. Segundo informações da Marinha e da Polícia Militar de Santa Catarina, pai e filho haviam saído para a pesca de camarão e não fizeram mais contato desde aquela tarde.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente confirmadas. No entanto, os bombeiros trabalham com a hipótese de que o naufrágio possa ter relação com as tempestades que atingiram a região nos últimos dias. Sobrevivência no mar por mais de 17 horas Para conseguir se manter vivo, Rodrigo utilizou uma porta de geladeira que estava à deriva no mar como apoio de flutuação. Ele passou toda a noite no oceano até ser localizado por volta da tarde de terça-feira pelo helicóptero Águia 01, próximo às Ilhas Tamboretes, segundo o g1 Santa Catarina. O resgate foi realizado com o uso de um equipamento conhecido como “puça”, utilizado para retirar vítimas da água com segurança. Vídeos gravados pelas equipes mostram o pescador agarrado à porta e a embarcação virada no mar.