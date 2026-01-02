Homem é salvo de afogamento após bater cabeça em piscina

Homem aparece desorientado na piscina após bater a cabeça no fundo dela / Crédito: Reproduçã | Instagram

O empresário Edivan Ernani passou por um susto na tarde dessa quinta-feira, 1°, ao pular na piscina de sua casa, em União da Vitória, no Paraná. Ele bateu a cabeça durante o mergulho e acabou se afogando, sendo salvo pela esposa. Leia também | Sete bebês nasceram no primeiro dia de 2026 na Santa Casa de Sobral



"Ele ficou sonolento, não conseguia subir sozinho e começou a se afogar, pois pernas e braços não respondiam aos comandos. No inicio, nossos amigos acharam que ele estava apenas mergulhando e brincando. Graças a Deus percebi de dentro da casa que algo não estava certo e corri para ajudá-lo", conta Micheli em publicação. Ela ainda conta que permaneceu abraçada com o esposo dentro da piscina até a chegada dos bombeiros, buscando evitar que ele se movesse e piorasse alguma possivel lesão. Michele destaca também que Edivan não havia ingerido bebida alcoólica e faz um alerta: "Em hipótese alguma pulem em piscinas. É extremamente perigoso. (...) Muitas pessoas já ficaram tetraplégicas por causa disso".