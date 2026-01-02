Homem é salvo de afogamento após bater cabeça em piscina

Homem é salvo de afogamento após bater cabeça em piscinaAcidente foi gravado pelas câmeras da residência e as imagens foram publicadas posteriormente no Instagram da companheira dele
O empresário Edivan Ernani passou por um susto na tarde dessa quinta-feira, 1°, ao pular na piscina de sua casa, em União da Vitória, no Paraná. Ele bateu a cabeça durante o mergulho e acabou se afogando, sendo salvo pela esposa.
O acidente foi gravado pelas câmeras da residência e as imagens foram publicadas posteriormente no Instagram da companheira dele, Micheli Hoinacki, que buscou fazer um alerta sobre esse tipo de prática.
No vídeo é possivel ver o momento em que Edivan pula na piscina e bate a cabeça no fundo dela. Ele volta para a superficíe em seguida, mas aparenta dificuldades de locomover o corpo e começa a se afogar.
Dois homens estavam na água no momento, mas não percebem de imediato o que está acontecendo. É a esposa do empresário, que observava a cena de outro cômodo, quem pula na piscina e puxa o marido.
"Ele ficou sonolento, não conseguia subir sozinho e começou a se afogar, pois pernas e braços não respondiam aos comandos. No inicio, nossos amigos acharam que ele estava apenas mergulhando e brincando. Graças a Deus percebi de dentro da casa que algo não estava certo e corri para ajudá-lo", conta Micheli em publicação.
Ela ainda conta que permaneceu abraçada com o esposo dentro da piscina até a chegada dos bombeiros, buscando evitar que ele se movesse e piorasse alguma possivel lesão.
Michele destaca também que Edivan não havia ingerido bebida alcoólica e faz um alerta: "Em hipótese alguma pulem em piscinas. É extremamente perigoso. (...) Muitas pessoas já ficaram tetraplégicas por causa disso".
Apesar do susto, o empresário passou por exames e está bem, não ficando com sequelas por conta do ocorrido.