Demichelis e familiares são salvos de afogamento em praia no Uruguai

Ex-jogador do Bayern e ex-técnico do River Plate passava férias com a família quando acabou surpreendido pela força da correnteza

Durante o período de descanso no Uruguai, Martín Demichelis, ex-técnico do River Plate e do Monterrey, enfrentou um episódio de risco ao lado da família em uma praia conhecida pelas correntes fortes. O local em José Ignacio, no litoral uruguaio, também se destaca pela ausência de guarda-vidas — o que tornou o caso ainda mais tenso.

A família estava na praia de Laguna Escondida, área onde o banho de mar não é recomendado justamente por causa da força das correntes e da falta de estrutura para salvamento. Mesmo assim, o argentino, o filho e a sobrinha decidiram entrar juntos na água. Pouco depois, perceberam que não conseguiam mais retornar à faixa de areia.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Notícias Argentinas e repercutidas no Uruguai, a corrente marítima passou a puxar o trio para uma zona mais profunda. Sem conseguir sair por conta própria, eles chamaram atenção de pessoas que estavam no mar nas proximidades.

Salvamento a Demichelis

O resgate aconteceu de forma inesperada e por pessoas que estavam próximos ao local. Dois surfistas, que atuam como socorristas em uma praia vizinha, já estavam fora do horário de trabalho e surfavam na região quando notaram a situação.

Ao perceberem o risco, se aproximaram rapidamente e ajudaram a retirar Demichelis, o filho e a sobrinha da água, sem ferimentos.