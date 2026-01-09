Demichelis e familiares são salvos de afogamento em praia no Uruguai

Demichelis e familiares são salvos de afogamento em praia no UruguaiEx-jogador do Bayern e ex-técnico do River Plate passava férias com a família quando acabou surpreendido pela força da correnteza
Durante o período de descanso no Uruguai, Martín Demichelis, ex-técnico do River Plate e do Monterrey, enfrentou um episódio de risco ao lado da família em uma praia conhecida pelas correntes fortes. O local em José Ignacio, no litoral uruguaio, também se destaca pela ausência de guarda-vidas — o que tornou o caso ainda mais tenso.
A família estava na praia de Laguna Escondida, área onde o banho de mar não é recomendado justamente por causa da força das correntes e da falta de estrutura para salvamento. Mesmo assim, o argentino, o filho e a sobrinha decidiram entrar juntos na água. Pouco depois, perceberam que não conseguiam mais retornar à faixa de areia.
Segundo informações divulgadas pelo jornal Notícias Argentinas e repercutidas no Uruguai, a corrente marítima passou a puxar o trio para uma zona mais profunda. Sem conseguir sair por conta própria, eles chamaram atenção de pessoas que estavam no mar nas proximidades.
Salvamento a Demichelis
O resgate aconteceu de forma inesperada e por pessoas que estavam próximos ao local. Dois surfistas, que atuam como socorristas em uma praia vizinha, já estavam fora do horário de trabalho e surfavam na região quando notaram a situação.
Ao perceberem o risco, se aproximaram rapidamente e ajudaram a retirar Demichelis, o filho e a sobrinha da água, sem ferimentos.
O episódio ganhou ainda mais notoriedade na Argentina após o programa A La Tarde, da América TV, exibir imagens no programa. A apresentadora Karina Mazzoco relatou que a família entrou no mar sem imaginar a força da corrente, visto que não são locais e desconhecem o perigo.
O jornalista Oliver Quiroz Salazar afirmou ter tomado conhecimento do caso através de uma mensagem que relatava o risco do caso. “Salvamos Demichelis e toda a família de um afogamento em uma área sem guarda-vidas”. O episódio ocorreu no dia 31 de dezembro.
Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados del mar en una playa sin guardavidashttps://t.co/a2BZmw9PEo pic.twitter.com/LUStDc6y5C
