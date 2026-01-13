Novo modelo de representação do Cerrado pode ajudar a avaliar o impacto das mudanças climáticas

Área remanescente de mata de Cerrado é desmatada em Fortaleza, no bairro Cambeba. / Crédito: AURÉLIO ALVES

Pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) e do Potsdam Institute for Climate Impact Research (Alemanha) desenvolveram um novo tipo de planta funcional que pode ajudar a aprimorar previsões sobre os impactos das mudanças climáticas no Cerrado. A novidade foi publicada na revista Biogeosciences, no dia 6 de janeiro. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A árvore, batizada de Tropical Broadleaved Savanna Tree (TrBS), é uma representação virtual de uma planta típica do bioma, que combina características ecológicas-chave da vegetação do Cerrado, como relações alométricas Relação entre o tamanho e a forma. Avalia como as características do organismo muda com a variação de tamanho específicas, densidade da madeira, área foliar específica, estratégias de enraizamento profundo e características adaptadas ao fogo.

Por ser um ambiente propício ao fogo, as árvores do Cerrado apresentam diversas adaptações que lhes permitem sobreviver aos danos causados pelos incêndios. Entre elas: órgãos subterrâneos que promovem a rebrota após o fogo, casca espessa que isola e protege os tecidos internos, ramos terminais robustos, folhas concentradas nas extremidades dos ramos e estípulas persistentes que resguardam as gemas apicais, características que minimizam os danos provocados pelo fogo. No artigo, os pesquisadores defendem que a criação de um Tipo Funcional de Planta (TFP) específico de Savana, aprimora significativamente a representação da vegetação e da dinâmica do fogo no Brasil. O novo modelo viabiliza investigações mais realistas sobre a dinâmica futura desses biomas e possibilita uma avaliação mais crítica dos esforços de restauração nesse tipo específico de vegetação.