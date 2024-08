Influencer com câncer terminal, Isabel Veloso anuncia gravidez

A influenciadora Isabel Veloso, conhecida por compartilhar a sua rotina como paciente em estado paliativo após diagnóstico de câncer linfático, anunciou neste domingo, 11, a gravidez de seu primeiro filho com o marido, Lucas Borba.

A informação foi publicada em sua rede social, onde aparece ao lado do parceiro com uma imagem de ultrassom e as palavras “Baby’s coming” (“O bebê está chegando”), escritas em inglês. O formato do retrato imita a capa de um jornal impresso.

“Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir”, acrescentou Veloso em sua legenda, citando o Livro de Salmos da Bíblia.