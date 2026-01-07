Anvisa recolhe fórmulas infantis por risco de intoxicação

Fórmulas infantis da Nestlé são recolhidas do mercado após risco de intoxicação por bactéria / Crédito: Divulgação/Nestlé

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda. Segundo o órgão, foi identificado o risco de contaminação dos produtos de 33 lotes por uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A medida tem caráter preventivo após a fabricante identificar a toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda.

Anvisa recolhe chá de camomila e proíbe pomada para pós-tatuagem A toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global. A Anvisa orienta que os consumidores das marcas verifiquem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados. Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, entre em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem.