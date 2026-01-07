Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anvisa recolhe fórmulas infantis por risco de intoxicação

Anvisa orienta que os consumidores das marcas verifiquem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Demais lotes não foram afetados
Alexia Vieira
Alexia Vieira
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda.

Segundo o órgão, foi identificado o risco de contaminação dos produtos de 33 lotes por uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A medida tem caráter preventivo após a fabricante identificar a toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda.

A toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global.

A Anvisa orienta que os consumidores das marcas verifiquem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados.

Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, entre em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem.

Veja quais são os lotes e produtos da Nestlé recolhidos no Brasil:

  • Nestogeno 0-6 meses 800g:
    Lotes: 5341046041, 5342046041, 5343046041 e 5344046041
    Validade: 01/03/2027
  • NAN Supreme Pro 0-6 meses 400g:
    Lote: 5321046041
    Validade: 01/08/2027
    Lote: 5321046043
    Validade: 01/08/2027
  • NAN Supreme Pro 0-6 meses 800g:
    Lotes: 5319046041, 5320046041 e 5321046041
    Validade: 01/08/2027
  • NAN Supreme Pro 6-12 meses 800g:
    Lotes: 5324046041, 5325046041 e 5326046041
    Validade: 01/08/2027
  • NANLAC Supreme Pro 1-3 anos 800g:
    Lote:5301046041 e 5302046041
    Validade: 01/10/2026
    Lotes: 5338046041, 5339046041 e 5340046041
    Validade: 01/12/2026
  • NANLAC Comfor 1-3 anos 800g:
    Lotes: 5327046041, 5327046043 e 5328046041
    Validade: 01/11/2026
    Lotes: 5336046041, 5337046041 e 5338046041
    Validade: 01/12/2026
  • NANLAC Comfor 1-3 anos 1,6 kg:
    Lotes: 53360460V4, 53370460V1, 53380460V1, 53390460V1, 53390460V2 e 53430460V2
    Validade: 01/11/2026
  • NAN Science Pro Sensitive 800g:
    Lote: 5323046041
    Validade: 01/08/2027
  • Alfamino 400g:
    Lote:51060017Y1
    Validade: 16/04/2027
    Lote: 51540017Y1
    Validade: 03/06/2027
    Lote: 52720017Y2
    Validade: 29/09/2027

O que a toxina causa

Caso consumidos, alimentos contaminados por essa toxina podem causar vômito persistente, diarreia ou letargia (sonolência excessiva), lentidão de movimentos e raciocínio, além da incapacidade de reagir e expressar emoções.

Se a criança apresentar sintomas compatíveis com os citados acima após o consumo de produto dos lotes indicados, leve-a para atendimento médico. Ao procurar atendimento, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível.

