Anvisa recolhe fórmulas infantis por risco de intoxicação

Anvisa manda recolher fórmulas infantis por risco de intoxicação por bactéria; veja lotesAnvisa orienta que os consumidores das marcas verifiquem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Demais lotes não foram afetados
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda.
Segundo o órgão, foi identificado o risco de contaminação dos produtos de 33 lotes por uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A medida tem caráter preventivo após a fabricante identificar a toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda.
Leia mais
A toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global.
A Anvisa orienta que os consumidores das marcas verifiquem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados.
Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, entre em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem.
Veja quais são os lotes e produtos da Nestlé recolhidos no Brasil:
- Nestogeno 0-6 meses 800g:
Lotes: 5341046041, 5342046041, 5343046041 e 5344046041
Validade: 01/03/2027
- NAN Supreme Pro 0-6 meses 400g:
Lote: 5321046041
Validade: 01/08/2027
Lote: 5321046043
Validade: 01/08/2027
- NAN Supreme Pro 0-6 meses 800g:
Lotes: 5319046041, 5320046041 e 5321046041
Validade: 01/08/2027
- NAN Supreme Pro 6-12 meses 800g:
Lotes: 5324046041, 5325046041 e 5326046041
Validade: 01/08/2027
- NANLAC Supreme Pro 1-3 anos 800g:
Lote:5301046041 e 5302046041
Validade: 01/10/2026
Lotes: 5338046041, 5339046041 e 5340046041
Validade: 01/12/2026
- NANLAC Comfor 1-3 anos 800g:
Lotes: 5327046041, 5327046043 e 5328046041
Validade: 01/11/2026
Lotes: 5336046041, 5337046041 e 5338046041
Validade: 01/12/2026
- NANLAC Comfor 1-3 anos 1,6 kg:
Lotes: 53360460V4, 53370460V1, 53380460V1, 53390460V1, 53390460V2 e 53430460V2
Validade: 01/11/2026
- NAN Science Pro Sensitive 800g:
Lote: 5323046041
Validade: 01/08/2027
- Alfamino 400g:
Lote:51060017Y1
Validade: 16/04/2027
Lote: 51540017Y1
Validade: 03/06/2027
Lote: 52720017Y2
Validade: 29/09/2027
O que a toxina causa
Caso consumidos, alimentos contaminados por essa toxina podem causar vômito persistente, diarreia ou letargia (sonolência excessiva), lentidão de movimentos e raciocínio, além da incapacidade de reagir e expressar emoções.
Se a criança apresentar sintomas compatíveis com os citados acima após o consumo de produto dos lotes indicados, leve-a para atendimento médico. Ao procurar atendimento, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente