Anvisa manda recolher panetones com fungo

A medida atinge os lotes Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027), Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons Formato de Língua de Gato - 700g (lote: 251027), Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027) e Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027). Os lotes citados têm validade até 27 de fevereiro.

A empresa foi procurada pela Agência Brasil, mas ainda não se manifestou.

Alimentos com cogumelos

Também tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo suspensos os produtos alimentícios da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. Os produtos da marca Smush Smushnuts também serão recolhidos do mercado por determinação da Anvisa.