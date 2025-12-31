Geovanna Proque: o que se sabe sobre morte de namorado em SP

Joyce Correa da Silva,19, e Raphael Canuto Costa, 21, morreram ainda no local do crime / Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A jovem identificada como Geovanna Proque da Silva atropelou e matou o namorado, Raphael Canuto Costa, 21, e uma amiga de infância dele, Joyce Correa da Silva, 19, após ameaças por mensagem. O crime foi qualificado como homicídio doloso por motivo fútil, emboscada e lesão corporal na direção de veículo automotor. Segundo informações, Geovanna e Raphael teriam discutido momentos antes do crime por mesagem. O rapaz estaria em um churrasco sem a namorada, no restaurante em que trabalhava, por volta das 2h da manhã.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram o óbito ainda no local. Os dois estão sendo enterrados nesta segunda-feira, 29.

Durante a perseguição, um homem que passava pelo local também foi atingindo e precisou de atendimento médico após ter um corte na cabeça e foi liberado.

Geovanna tentou fugir do local, mas passou mal e foi encontrada em uma rua próxima após ser contida por populares. A estudante de medicina veterinária, Geovanna Proque, relatou à polícia que havia ingerido antidepressivos antes de ir até o local da festa, mas afirmou que estava consciente no momento da ação. A jovem foi presa preventivamente e a defesa alega que o histórico de transtornos mentais será avaliado durante as investigações. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que perícias, exames toxicológicos e outras diligências estão sendo realizadas para elucidar o caso.

