Geovanna Proque: o que se sabe sobre morte de namorado em SP

O que se sabe sobre mulher que atropelou e matou namorado em SPGeovanna Proque da Silva foi presa em flagrante após atropelar e matar o namorado e a amiga dele na madrugada do último domingo, 29. O casal tinha planejado uma viagem para o dia seguinte
A jovem identificada como Geovanna Proque da Silva atropelou e matou o namorado, Raphael Canuto Costa, 21, e uma amiga de infância dele, Joyce Correa da Silva, 19, após ameaças por mensagem. O crime foi qualificado como homicídio doloso por motivo fútil, emboscada e lesão corporal na direção de veículo automotor.
Segundo informações, Geovanna e Raphael teriam discutido momentos antes do crime por mesagem. O rapaz estaria em um churrasco sem a namorada, no restaurante em que trabalhava, por volta das 2h da manhã.
De acordo com testemunhas, em apuração do Uol, a última mensagem enviada por Geovanna ao namorado teria sido “ou você resolve ou eu resolvo".
Leia mais
Após a ameaça, a jovem se direcionou ao local em que o namorado estava acompanhada pela madrastra. No momento em que Raphael decidiu se retirar do local de motocicleta com Joyce na garupa após discussão. Geovanna então perseguiu os dois em alta velocidade por cerca de 500 metros em um veículo Citroen C4 prata.
Os dois foram arremessados a aproximadamente 30 metros de distância do local da batida. Os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens do veículo após o atropelamento.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram o óbito ainda no local. Os dois estão sendo enterrados nesta segunda-feira, 29.
Durante a perseguição, um homem que passava pelo local também foi atingindo e precisou de atendimento médico após ter um corte na cabeça e foi liberado.
Geovanna tentou fugir do local, mas passou mal e foi encontrada em uma rua próxima após ser contida por populares.
A estudante de medicina veterinária, Geovanna Proque, relatou à polícia que havia ingerido antidepressivos antes de ir até o local da festa, mas afirmou que estava consciente no momento da ação.
A jovem foi presa preventivamente e a defesa alega que o histórico de transtornos mentais será avaliado durante as investigações. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que perícias, exames toxicológicos e outras diligências estão sendo realizadas para elucidar o caso.
Segundo informações de testemunhas, o casal estaria com uma viagem marcada para a segunda-feira, 30, um dia após o crime para comemorar o relacionamento em Minas Gerais.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente