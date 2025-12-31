Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa Civil alerta para chuva intensa nos primeiros dias do ano em SP

Autor Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
A passagem de uma frente fria pela costa do estado de São Paulo deve intensificar a instabilidade e elevar o risco para chuva forte e temporais nesta primeira semana de Ano Novo. O alerta é da Defesa Civil estadual.

Os primeiros dias de janeiro deverão ser marcados por chuvas fortes e temporais em diversas regiões do estado, informou o órgão. Além disso, o avanço dessa frente fria vai contribuir para uma redução gradual das temperaturas e pelo enfraquecimento do calor intenso que foi observado nos últimos dias.

Neste último dia de 2025, a previsão é de predomínio de sol em grande parte do território paulista, com temperaturas elevadas e sensação de abafamento. No entanto, a combinação entre calor e umidade deve aumentar o risco para pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer de forma moderada ou forte e acompanhadas por raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Vale do Ribeira.

Para amanhã (1), a expectativa é de que o sol apareça entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser de moderadas a fortes.

Entre os dias 1º e 4, a previsão é de que o acumulado de chuva seja significativo, principalmente nas regiões do Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista e Litoral Norte. Também deve chover muito na região metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba e na região da Serra da Mantiqueira.

Por causa dessa previsão, a Defesa Civil montou um gabinete de crise para coordenar as ações de prevenção e de atendimento dos municípios paulistas.

Recomendações

A Defesa Civil orienta os motoristas que pretendem viajar durante o período de Ano Novo a redobrarem a atenção, principalmente durante episódios de chuva forte. Segundo o órgão, é preciso evitar trafegar por áreas alagadas, reduzir a velocidade em pistas molhadas e manter distância segura entre os veículos.

Já para quem estiver curtindo os dias na praia, a Defesa Civil recomenda que, durante os temporais, as pessoas evitem permanecer na faixa de areia e não entrem no mar, buscando abrigo em locais seguros. Em caso de raios, a pessoa deve sair imediatamente da água e se afastar de áreas abertas.

Aqueles que vão passar o feriado em chácaras, sítios ou áreas de lazer com piscina, a recomendação é sair imediatamente da piscina em caso de temporais e evitar áreas abertas. Outra orientação do órgão é não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas metálicas e buscar abrigo em locais seguros e cobertos. Também é importante suspender atividades ao ar livre durante a ocorrência de raios.

