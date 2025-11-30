Lázaro Ramos revisita infância e discute desigualdades no Brasil

Lázaro Ramos conta como memórias duras moldaram seu olhar artístico e social / Crédito: Reprodução/ Globo repórter

Durante entrevista ao Globo Repórter - Personalidades, Lázaro Ramos voltou à própria infância para explicar como experiências pessoais marcaram seu olhar sobre desigualdade e moldaram sua trajetória artística. Reconhecido como um dos atores mais importantes da teledramaturgia brasileira, ele atuou em novelas como "Cobras&Lagartos", "Insensato Coração" e "Elas por Elas". Lázaro é casado com a atriz Taís Araújo e, juntos, eles têm João Vicente e Maria Antônia.

"Vi minha mãe tomar um tapa da empregadora" O ator relembrou um episódio vivido pela mãe, Dona Célia, quando ela trabalhava como empregada doméstica, uma memória que, segundo ele, ainda orienta suas escolhas, sua percepção do País e sua forma de criar os filhos.

Lázaro Ramos relembra episódio marcante em que viu a mãe levar um tapa Crédito: Reprodução/ Globo repórter "Vi minha mãe tomar um tapa da empregadora", disse o ator global durante a conversa com a jornalista Sandra Annenberg. "Os momentos que eu ia para a casa da empregadora dela, eu ficava trancado no quartinho", explicou o ator.

Lázaro utilizou a lembrança como ponto de partida para discutir o Brasil que conheceu criança e o que ainda enxerga como adulto. Para ele, situações de violência e hierarquia social dentro das casas refletiam uma estrutura maior, que segue presente. “Aquilo mudou a forma como eu passei a observar as relações”, disse durante o programa, ao mencionar que a cena marcou seu entendimento sobre "dignidade e respeito".

Ao longo da conversa, o ator contextualiza a lembrança em um percurso mais amplo, que envolve a infância na Bahia, o início no teatro e a descoberta da arte como ferramenta de transformação.