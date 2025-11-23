Condenado pelo furto ao BC morre em confronto com PMs de Goiás

Pedro Bó, como José Almeida de Santana era conhecido, trocou tiros com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Policia Militar, na cidade de Anápolis, em Goiás

José Almeida de Santana, de 52 anos, condenado por participar do furto ao Banco Central (Bacen) em Fortaleza, em 2005, morreu nesse sábado, 22. Conhecido como Pedro Bó, ele teve o óbito confirmado após trocar tiros com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar, na cidade de Anápolis, em Goiás.

De acordo com o G1, ele foi encontrado dentro de um mercado, "com um volume suspeito na cintura". Ao ser abordado e rendido pelos agentes, o homem teria sacado uma arma e atirado contra os policiais.

Durante a troca de tiros, Pedro Bó foi atingido pelos disparos e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Participação no crime do Bacen

Pedro Bó é apontado pela polícia como um dos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Dentro da facção, teria responsabilidades na comunicação e difusão de ordens dos chefes da organização criminosa, ala chamada de "Sintonia".