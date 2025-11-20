Incêndio na COP30 controlado e sem feridos, diz ministro

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o incêndio registrado na área de pavilhões da Blue Zone da COP30 , em Belém (PA), na tarde desta quinta-feira, 20, foi rapidamente controlado e não deixou feridos. Em entrevista concedida no local, Sabino informou que as equipes do Corpo de Bombeiros e da segurança do evento atuaram imediatamente e seguem monitorando a área atingida.

O Prefeito de Belém, Igor Normando, também se manifestou sobre o incêndio. Ele frisou que não há vítimas e afirmou que "a resposta das equipes, Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e a Brigada de Contenção, foi rápida e efetiva".

O fogo começou no Pavilhão dos Países, provocando a evacuação de participantes e a interrupção temporária da energia na região afetada. A Blue Zone reúne negociadores, delegações oficiais e ministros que participam das discussões climáticas da conferência. Segundo o ministro, a liberação do espaço depende agora da avaliação técnica dos bombeiros e peritos. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

“A área está livre, não tem fumaça, não tem fogo. Foi um princípio de incêndio, possivelmente causado por uma tomada ou um celular carregando, algo que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo”, disse Sabino. O ministro destacou que toda a montagem da COP30 seguiu padrões internacionais de segurança. “Os materiais usados para forrar o galpão são anti-incêndio. Estamos com uma grande equipe de contingência e o Corpo de Bombeiros agiu prontamente. A área foi isolada, e agora aguardamos a avaliação técnica para liberação”, afirmou.

Sabino disse que as chamas foram controladas em cerca de 15 minutos. “Precisamos de uma perícia para identificar o que ocasionou o incidente — se foi um celular carregando, se foi água derramada sobre uma tomada. A partir disso, a ONU e a Secretaria da COP vão decidir se os trabalhos serão retomados ainda hoje ou somente amanhã”, concluiu.